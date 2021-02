Polizia locale, la proposta di Mai e Medusei (Lega): “Dotare gli agenti di spray e bastone per autodifesa”

Liguria. “E’ essenziale dotare gli agenti della Polizia locale dei Comuni liguri di spray privo di effetti lesivi permanenti e di bastone estensibile per autodifesa, come avevo fatto quando ero assessore alla Sicurezza alla Spezia, perché si tratta di strumenti indispensabili per la tutela dell’incolumità personale durante i servizi sul territorio. Inoltre, auspico che venga realizzata al più presto una riforma complessiva della Polizia locale in Liguria, sulla quale la nostra giunta con l’assessore Andrea Benveduti sta peraltro lavorando in modo proficuo, che possa essere da traino a una riforma nazionale, considerato che la legge quadro in materia risale ormai al 1986”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Gianmarco Medusei, commentando la nuova proposta di legge presentata dalla Lega.

