Radio Gazzarra torna on air: la maratona on line con tutte le trasmissioni storiche

Genova. Dopo tre anni di interruzione e nonostante la pandemia, il 14 febbraio, il giorno degli innamorati, Radio Gazzarra, la web radio di Arci Liguria, riprende le trasmissioni. Per l’occasione è stata organizzata una lunga maratona radiofonica, con tutte i programmi che negli anni hanno caratterizzato questa emittente on line.

Tornano così le trasmissioni di una delle prime web radio che ha solcato qualche anno fa l’etere di Genova (e non solo), e l’occasione è una lun grazie all’ospitalità del circolo CANE di Cornigliano, e “all’insostituibile supporto creativo e organizzativo di disorder Drama, gli speaker dell’emittente vi terranno compagnia per quasi 12 ore di diretta, dalle 10 del mattino alle 21 per riaccendere la musica e far vibrare, nuovamente, le frequenze più bollenti dell’etere genovese”.

