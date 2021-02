Savona, il piano rifiuti “alternativo” della Lega è un giallo: esposto in Procura, Ata sospende i dipendenti coinvolti

Savona. Un vero e proprio terremoto che ha scosso la politica savonese e Ata, che avrà più di una conseguenza. Sicuramente il coinvolgimento della Procura, con un esposto del MoVimento 5 Stelle ormai pronto per essere depositato nelle prossime ore. Poi la decisione dell’amministratore unico di Ata Gianluca Tapparini di sospendere i due dipendenti coinvolti nella vicenda, Angelo Pastorino e Giovanni Cavallo. E infine la richiesta di dimissioni al capogruppo della Lega in Comune, Matteo Venturino, avanzata dagli altri capigruppo ieri sera in una riunione infuocata.

Quale sarà la conclusione al momento non è dato saperlo. Ma di certo la discussione giovedì sera in maggioranza del “piano alternativo” sulla raccolta rifiuti proposto dalla segreteria cittadina della Lega ha dato il via a una serie di eventi i cui sviluppi ora sono impronosticabili. Intorno all’azienda che ha elaborato quel progetto di massima, la Cam Srl, si è creato un vero e proprio giallo: per la tempistica di creazione della società (18 dicembre, 2 giorni dopo la consegna ai leghisti del piano “ufficiale”), per i suoi componenti (due su quattro sono dipendenti di Ata, con accesso a dati sensibili e a rischio di fare concorrenza al loro datore di lavoro) e per i possibili legami con il partito del Carroccio (ben 3 su 4 sono considerati simpatizzanti della Lega). Una partitura confusa, e non è chiaro se cercarne il compositore in Ata o nel mondo politico.

... » Leggi tutto