Savona, lavori tra via Cadorna e via Bonini per riparare un tombino: strada interdetta

Savona. Si registra un rallentamento del traffico tra via Cadorna e via Bonini a Savona, nei pressi della rotatoria vicino allo stadio calcistico e al campus universitario, a causa di alcuni lavori per sistemare una grata d’acqua piovana sulla carreggiata.

Per consentire i lavori di ripristino, non è possibile dall’università raggiungere zona Paip e proseguire per piazzale Moroni, mentre è consentita la circolazione nel senso opposto.

