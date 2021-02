Semafori T-Red, anche il Municipio chiede di cancellare le multe: “Segnaletica inadeguata”

Genova. Anche il Municipio Centro Ovest passa all’attacco contro i semafori intelligenti T-Red. Oggi il consiglio ha approvato coi voti della maggioranza giallorossa l‘interpellanza al sindaco per chiedere di valutare la moratoria e quindi l’annullamento delle multe scattate per errata canalizzazione, quasi il 65% del totale negli ultimi quattro mesi del 2020.

“L’installazione di tali strumenti non è stata adeguatamente accompagnata da segnaletica orizzontale e verticale atta a segnalare la presenza di questi dispositivi – spiega la maggioranza di Michele Colnaghi ricordando che la cartellonistica è stata installata solo dalla data dell’11 gennaio – e per di più si è scelto il momento meno opportuno per far partire le pesanti sanzioni, momento in cui esiste nel paese una concreta e tangibile sofferenza economica causata dalla crisi Covid”.

