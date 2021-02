Tonfa e spray al peperoncino in dotazione alla polizia locale, la proposta di legge della Lega

Genova. Dotare gli agenti di polizia locale in tutta la Liguria di spray di autodifesa e di bastone estensibile: è la proposta di legge lanciata dai consiglieri regionali della Lega Giancarlo Medusei e Stefano Mai.

In sintesi, l’articolo 1 prevede “la dotazione di spray privo di effetti lesivi permanenti, bastone estensibile per autodifesa, manette, giubbotti antitaglio e antiproiettili, caschi di protezione, oltre a berretti da baseball e polo traspiranti per i mesi estivi”. L’articolo 2 prevede la fornitura, in occasione di servizi esterni, “della tuta da ordine pubblico e degli stivaletti operativi”. Gli articoli 3 e 4 prevedono la copertura finanziaria e la disposizione dell’entrata in vigore delle nuove modifiche alla legge regionale”.

