Vaccini, Pastorino (Linea Condivisa): “Ancora nessun piano per diverse categorie di persone”

Regione. Parte a metà febbraio la campagna vaccinale per le donne e gli uomini con età superiore agli 80 anni, “benché non via sia stato nessun coinvolgimento né del Consiglio regionale né della Commissione competente” osserva Gianni Pastorino, Capogruppo per Linea Condivisa.

E’ sicuramente una buona notizia ma per il Consigliere Pastorino rimane una mancanza grave: “Se è pur vero che il virus colpisce con più facilità e diventa più pericoloso per le persone con età avanzata, è altrettanto vero che riscontriamo le stesse difficoltà nei confronti di persone affette da determinate patologie o da disabilità gravi: talune di queste patologie o disabilità hanno come conseguenza difficoltà respiratorie, pertanto queste persone se contagiate rischiano di andare incontro a gravi conseguenze”.

... » Leggi tutto