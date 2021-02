Vaccino anti Covid, code (e assembramenti) al Santa Corona: “Così non siamo sicuri”

Pietra Ligure. Non dovrebbe accadere, ma accade. Entra nel vivo la campagna di vaccinazione anti covid e sorgono già le prime criticità.

Si sta infatti ingrossando la lunga fila di persone convocate per il vaccino anti Covid davanti all’ingresso del padiglione chirurgico di Santa Corona, come ci racconta Franco (un dipendente) ai microfoni di Ivg: “Sono arrivato per le 10, l’orario del mio appuntamento era per le 10.10, ma in fila siamo già una settantina di persone, fila che rimane costante nei numeri perché le persone continuano ad arrivare. Siamo decisamente troppi e appiccicati uno all’altro. Si parla tanto di evitare gli assembramenti e poi si mette in atto una simile stupidaggine. Molti di noi sono qui per l’inoculazione della prima dose, altri invece per il richiamo della seconda dose di vaccino”.

