Genova. Questa mattina, nel cortile del commissariato di San Fruttuoso, si è svolta la cerimonia in memoria dell’ex questore di Fiume Giovanni Palatucci, morto il 10 febbraio 1944 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’oro al merito civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni “per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani.

Per onorare il suo sacrificio, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della sua morte, la Questura di Genova ha predisposto la deposizione di una targa in sua memoria e la piantumazione di un albero di ulivo, simbolo di pace e di speranza, ponte ideale con la quercia che ricorda Palatucci nel Giardino dei Giusti di Israele.

