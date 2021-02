Da Sanremo a Ventimiglia zona rossa o arancione? «Sono incredulo, mi domando per l’ennesima volta se la politica sappia cos’è il lavoro».

Sanremo. «Sono incredulo per le decisioni che vengono prese. Come bravi soldatini le associazioni di categoria è quasi un anno che seguono le decisioni di scellerate scelte politiche». Non nasconde la propria preoccupazione e malcontento, Andrea Di Baldassarre, presidente della Confocommercio matuziana, in merito alla paventata decisone di mettere il ponente ligure in zona rossa o arancione. Da Ventimiglia a Sanremo comprese, tutti i locali pubblici (ristoranti e bar) potrebbero ritornare con l’orario limitato e l’attività a mezzo servizio.

... » Leggi tutto