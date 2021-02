Il brano “Emozioni potenti” del cerianasco Paolo Martini sbarca in Grecia

Sanremo. Con oltre 7.000 visualizzazioni su youtube in una sola settimana, il brano musicale “Emozioni Potenti” e relativo video, esce dai confini nazionali. Alcune importanti associazioni greche hanno infatti chiesto agli autori l’autorizzazione e i diritti a trasmettere il video in tutta la Grecia, in occasione del dibattito che si è creato in quel Paese sul tema della bigenitorialità e dell’affido condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori. Per l’occasione il video verrà sottotitolato in lingua greca.

... » Leggi tutto