Il caso Cam irrompe nella vicenda Ata, allarme dei sindacati: “Verso il fallimento?”

Savona. Ata e Comune assente e cresce la preoccupazione per le sorti della società partecipata savonese e dei suoi lavoratori, anche dopo la riunione di oggi con le organizzazioni sindacali che ha portato all’ennesimo nulla di fatto. E sullo sfondo della vertenza e del piano industriale irrompe il caso Cam, un terremoto nel terremoto della vicenda rifiuti a Savona.

Le organizzazioni sindacali di Cgil Cisl Uil Fiadel sono fortemente preoccupate circa il futuro di Ata Spa e cdi tutto quello che sta accadendo nella città di Savona: “A fatica e con due scioperi programmati a breve uno dall’altro, eravamo riusciti a concludere un percorso che con l’azienda stava portando alla stabilizzazione di posti di lavoro precari e che da anni lavorano con contratti interinali presso l’azienda. Oggi dopo essersi concluso il percorso per i concorsi ed aver espletato le procedure per le assunzioni di ruolo, abbiamo avuto conferma che non si può assumere fino a quando il fantomatico commissario avrà deciso le sorti di Ata Spa, in attesa di una delibera di Consiglio comunale, che di fatto non sta vedendo la luce e anche dalle notizie sul caso Cam, si complica il percorso iniziato” affermano i sindacati di categoria.

