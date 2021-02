Incidente in monopattino, a Marassi è allarme buche: “Siamo stufi di piangere morti”

Genova. “Da quanto amministro questo territorio abbiamo continuamente morti da piangere. Sono stufo, mi si rivoltano le budella”. È un fiume in piena Massimo Ferrante, presidente del Municipio Bassa Valbisagno, zona della città che ieri in via Monticelli ha visto l’ennesimo incidente stradale dalle tragiche conseguenze.

Le indagini devono ancora fare luce sulla dinamica, ma una delle piste più battute è che a far perdere il controllo del monopattino elettrico alla 35enne Federica Picasso, madre di una bimba di sei anni, travolta da un camion che era diretto al casello dell’autostrada, sia stata un’irregolarità del manto stradale. Una delle tante a Marassi e dintorni.

