Milano-Sanremo, gli assessori Berrino e Ferro: “Percorso ideale passa da Sassello e Albisola”

Regione. “La Regione sta lavorando affinché la Milano-Sanremo passi su più territorio ligure possibile: il percorso ideale è quindi quello che passa da Sassello, Albisola e raggiunge Sanremo”. Così gli assessori regionali al turismo Gianni Berrino e allo sport Simona Ferro intervengono in merito alle tante ipotesi ventilate in questi giorni circa il tracciato della corsa ciclistica in programma il prossimo 20 marzo.

“La gara è una vetrina importantissima dal punto di vista turistico per il Ponente perché, tramite la diretta televisiva, i telespettatori possono ammirare qualche ora della nostra Liguria – prosegue Berrino – Vista l’impossibilità del passaggio sul Turchino la soluzione è appunto quella di far passare la gara sull’Aurelia da Albisola in tutta la provincia di Savona, farla transitare dai tre capi storici prima di Imperia (Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta) e concluderla nella Città dei fiori”.

