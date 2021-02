Anagrafe anticomunista, la sinistra si spacca: “Astenersi è stato un errore”

Genova. Il voto di ieri in consiglio comunale sulla creazione di una anagrafe virtuale “antifascista e anticomunista” ha dato di fatto spaccato la sinistra genovese a causa dell’astensione espressa dai gruppi consiliari del Partito Democratico e Lista Crivello sulla proposta portata in aula da Lega e Forza Italia.

Una astensione, ininfluente sul risultato della votazione, ma che ha sollevato una marea di critiche “tra compagni”, visto che di fatto l’ordine del giorno equipara fascismo, nazismo e comunismo, impegnando inoltre la giunta a promuovere una normativa nazionale per vietare anche la riproduzione dei relativi simboli. Per questo motivo, il voto di astensione è risultato indigesto a tutto quel “mondo” e a quella tradizione che vede anche solo nello stemma della Falce e Martello cento anni di storia, valori, battaglie per i diritti e, soprattuto, la propria identità politica.

