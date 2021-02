Carige, prosegue la rivoluzione “lean” ma entrano in banca 14 nuovi giovani dipendenti

Genova. Nuove iniezioni in organico in Carige. “In un momento non facile per l’occupazione, in particolare quella giovanile, da Banca Carige arriva un segnale di fiducia con l’assunzione a tempo indeterminato di 14 giovani che da oggi iniziano in proprio percorso lavorativo nella banca ligure”, si legge in una nota dell’istituto di credito.

I 14 giovani hanno superato un impegnativo processo di selezione curato dalla struttura risorse umane di Banca Carige che li ha visti impegnati in dinamiche di gruppo, interviste tecniche e colloqui individuali. La compagine dei neoassunti vede una netta prevalenza femminile (10 donne e 4 uomini), tutti sono laureati ed hanno svolto i propri studi universitari in ambito socio-economico o giuridico.

