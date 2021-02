Covid, una parte della Liguria rischia la zona rossa: oggi la decisione

Liguria. Una parte della Liguria in zona rossa? È possibile e sarebbe la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid. La decisione è attesa in giornata, dopo che il governatore Giovanni Toti si sarà confrontato da una parte con la task force di Alisa, con la Asl e i sindaci interessati, e dall’altra con il ministro della Salute Roberto Speranza. In caso di conferma, saranno previsti il divieto di entrata e uscita da alcuni comuni e le chiusure di bar, ristoranti e negozi.

La zona calda è la provincia di Imperia, dove negli scorsi giorni è stata registrata un’incidenza doppia rispetto al resto della Liguria: 4,5 casi ogni 10mila abitanti a fronte di un indice di 1,90 stabilizzato in tutta la regione, come ha spiegato ieri Toti nell’aula consiliare di via Fieschi. “Sappiamo il motivo – ha spiegato il presidente – che è la contiguità con la frontiera francese e con il dipartimento della Provenza e Costa Azzurra fino a Montecarlo, il territorio francese a maggiore incidenza del virus, dove lavorano molti nostri concittadini frontalieri”.

