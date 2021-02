Eros, Himeros e Anteros

“È una necessità della specie umana rimuovere dalla coscienza che il verbo amare non può che essere transitivo”. A seguito delle considerazioni espresse in “Ma perché dare al sole” in un libero commento ai versi leopardiani ho ricevuto molte considerazioni e commenti per i quali ringrazio tutti indistintamente, tutti, non solo chi era d’accordo con la prospettiva indicata. Intanto grazie di esistere a chiunque si consenta di dedicare una piccola porzione del proprio tempo a riflettere ed a produrre un’idea per il solo piacere che nasce dal pensiero speculativo non pragmatisticamente finalizzato all’agire: peculiarità dell’essere umano che lo differenzia dall’animale. Ho dovuto registrare, tra le numerose osservazioni pervenutemi, una sola eccezione negativa, un commento feroce e volgare nei confronti di una opinione espressa da una mia lettrice. È fisiologico nel numero che possa capitare ma è triste, sono diventato vecchio sopravvivendo a ben altro, non sarà questo a censurarmi, si sa che possono esserci simili individui, come definirli? Incapaci al confronto, arrogantemente certi del loro punto di vista come verità assiomatica, propensi a far tacere o a non ascoltare. Credo che in italiano un essere siffatto possa essere descritto da una parola composta solo da consonanti dure, sibilanti dentali o fricative e da sole poche vocali, due, direi. Detto questo a doverosa difesa dell’incolpevole lettrice passiamo a raccogliere l’intelligente provocazione che attraversava tutti gli altri contributi.

Una precisazione relativa alla consueta citazione d’apertura: mi stavo sfogando con l’amico Gershom Freeman per l’arroganza del commento di cui sopra e ben presto la conversazione si è innervata su uno dei nodi comuni ad un gran numero delle osservazioni pervenutemi. Credo, ma non posso saperlo con certezza, che provenissero da genitori o da persone che stavano pensando alla scelta di generare prima o poi un figlio. Lo credo poiché il filo rosso che lega, in numerose diverse sfumature, le varie considerazioni è che l’atto della procreazione è sempre e comunque un atto d’amore. Difficile immaginare che un genitore pensi a mettere al mondo un figlio in maniera diversa, ovviamente tralascio l’esiguo numero di atti generativi involontari o “stupidamente a-consapevoli”, sono una percentuale, mi auguro, irrilevante e, comunque, non utile al nostro argomentare. È in quel contesto che Gershom, come gli piace fare io credo in bilico tra Eraclito e Nietzsche, ha affermato quanto ho riportato. Non che voglia essere il suo esegeta, ma lo spunto è gravido! Va diviso in due momenti diversi: il primo è la transitività dell’amare, cioè l’imprescindibile esistenza dell’oggetto d’amore sul quale far “transitare” il nostro sentimento; il secondo è la necessità di dimenticarlo sottolineando che tale urgenza è “della specie”. Come non tornare al pensiero caustico di Schopenhauer? Credo che per il genitore sia bello e addirittura indispensabile pensare che il desiderio di generare un figlio sia un atto di altruismo e d’amore nei confronti dello stesso e del partner con il quale si è pensato di concepirlo. Va anche detto che le attuali possibilità di una procreazione diversa da quella biologica convenzionale non vanno a compromettere il bisogno di leggere tale desiderio come “altruistico”. Ma se ha ragione Gershom la domanda diviene: è possibile amare un figlio che non esiste se non nel nostro desiderio? Non è, in effetti, un atto d’amore verso noi stessi, cioè verso ciò che desideriamo?

