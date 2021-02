Frana di Gnocchetto, il Mit sblocca i soldi per l’intervento: 650mila euro per la messa in sicurezza

Genova. Dopo oltre 15 medi di attesa e protesta, per la frana del Gnocchetto arriva la svolta, almeno sulla carta: l’intervento di messa in sicurezza del movimento franoso e quindi il ripristino della viabilità è stato finanziato per 650 mila euro da parte del Mit.

A darne notizia il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo, che ha ripreso la notizia dal presidente della provincia di Alessandria Baldi, competenti per quel tratto della provinciale del Turchino, pochi metri al di là del confine tra Liguria e Piemonte: “Una bella notizia, finalmente, soprattutto perchè la cifra accantonata è esattamente quella che era stata prevista, quindi non ci sono più scuse o alibi. Adesso bisogna intervenire”.

