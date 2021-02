Gabriele Pisani nuovo coordinatore provinciale di Genova di Liguria Popolare

Genova. Gabriele Pisani, ex consigliere regionale è il nuovo coordinatore provinciale di Liguria Popolare.

“Proseguiamo con entusiasmo il nostro percorso civico, l’ obiettivo di Liguria Popolare resta sempre lo stesso, di diventare sempre di più un punto di riferimento in grado di far lavorare per il bene comune anche sensibilità politiche diverse” annuncia il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa.

