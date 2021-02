Giorno del Ricordo, Lega giovani: “La verità non può essere infoibata”

Genova. Quest’oggi, nel giorno del ricordo, i giovani della Lega di Genova si sono recati in visita al memoriale situato presso il cimitero di Staglieno per deporre una corona di fiori in memoria dei martiri delle foibe.

Tra il 1945 e il 1947, decine di migliaia di nostri concittadini trovarono tragicamente la morte nelle cavità dell’altopiano del Carso, a causa dell’oppressione esercitata dal regime comunista del maresciallo Tito, la cui natura totalitaria impediva anche la libera espressione dell’identità nazionale. La loro unica colpa fu quella di essere italiani.

