I gemelli Aragno a Pragelato per l’ultima tappa di The Ice Challenge

Savona. Nuovo impegno sul ghiaccio per la New Racing for Genova, che sabato e domenica prossimi sarà a Pragelato dove, sull’apposita pista, è in programma la quarta ed ultima tappa di The Ice Challenge, il Campionato Italiano di Velocità su Ghiaccio.

A difendere i colori della scuderia genovese saranno ancora i gemelli savonesi Francesco ed Egidio Aragno, al loro secondo impegno stagionale in tale specialità: entrambi si cimenteranno al volante di una Renault Clio in configurazione 3RC ma Egidio, al rientro agonistico dopo dieci stagioni, nella giornata di sabato si metterà in gioco anche con i kart-cross.

