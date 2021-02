iovadoinmuseo in Strada Nuova, porte aperte e visite speciali per i bambini

Genova. Dopo le visite di approfondimento del giovedì insieme ai conservatori, pensate per un pubblico adulto, parte #iovadoalmuseo in Strada Nuova, una serie di appuntamenti tagliati su misura per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, con laboratori e tante attività divertenti.

«Penso sia molto importante avvicinare i bambini al mondo dell’arte, farli innamorare dei capolavori conservati nei nostri musei. La vera sfida è quella di educarli alla bellezza senza annoiarli – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – A questo proposito ringrazio Cooperativa Solidarietà e Lavoro, promotrice di questa bella iniziativa, che mi auguro possa presto coinvolgere tutte le scuole».

