“Li conosce?”: cosa sanno i savonesi di Amoretti e Russo, possibili sfidanti per Savona 2021

Savona. A pochi mesi dalle elezioni comunali, previste al momento per la prossima primavera, si rincorrono le voci sui possibili candidati alla carica di sindaco del Comune di Savona. Attualmente, il centro sinistra converge ormai più o meno compatto su Marco Russo e sul suo “Patto per Savona”; il centrodestra, invece, in balia di più correnti, naviga in acque agitate. Da un lato, il nome sembra essere quello di Dario Amoretti, dall’altro rimane ancora indeciso il ruolo di Santi, che per correre in coalizione vorrebbe assicurata la carica di vice sindaco. I tempi sono sempre più stretti e la discussione diventa più accesa: ma i cittadini savonesi conoscono i futuri e probabili candidati sindaco?

E proprio questa semplice domanda, “Li conosce?”, è stata quella che IVG, mostrando le foto dei due aspiranti sindaco, ha rivolto ai cittadini che passeggiavano in centro città lunedì mattina. Se sei persone hanno riconosciuto almeno uno dei due candidati (ma pochissimi hanno saputo identificare entrambi), diversi altri hanno risposto un semplice “no”. Senza riuscire a collocarli in politica neanche dopo aver saputo il nome.

