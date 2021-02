Liguria a rischio zona arancione, Toti rimanda la decisione sulle restrizioni nell’Imperiese

Genova. Slitta a domani o dopodomani la decisione sulle possibili restrizioni nell’estremo Ponente ligure, la zona più colpita dal coronavirus negli ultimi giorni a causa della vicinanza alla Francia meridionale che ha registrato un’esplosione dei contagi. È quanto comunica stasera in diretta da Roma il presidente della Regione Giovanni Toti, mentre anche il resto della Liguria non ha la certezza di essere confermata in zona gialla vista la crescita dell’Rt durante la scorsa settimana.

“Ritengo che saremo ancora in fascia gialla, ma voglio capire l’analisi macroscopica per decidere domani o dopodomani se saranno necessarie eventuali misure restrittive”, ha detto Toti riferendosi all’Imperiese. “Stiamo valutando alcune misure che possano aiutare a restringere la circolazione del virus. È possibile che nelle prossime ore si decida se prenderle o meno, stiamo aspettando il prossimo bollettino dell’Iss in base al quale si deciderà la collocazione della Liguria”.

