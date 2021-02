Maltempo e lavori: 6 km di coda sulla A10 e disagi su tutto il nodo autostradale di Genova

Genova. La situazione più complicata è sulla A10, dove si registrano 6 km di coda tra Arenzano e Genova Aeroporto a causa dei lavori sulla tratta (aggiornamento delle 7:52), ma sulle autostrade genovesi, complice anche la pioggia, sono diverse le code e i rallentamenti.

Autostrade per l’Italia segnala sulla A26 una coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori (ore 07:34), una coda di 2 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori (ore 07:10) e di 2 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

(ore 07:42).

