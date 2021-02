Meteo Liguria: pioggia al mattino, poi tempo sereno. Da venerdì deciso calo termico

Liguria. Una rapida perturbazione interesserà la Liguria nelle prime ore di oggi, a seguire tempo in miglioramento. Da venerdì deciso calo termico. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 10 febbraio 2021

Avvisi: al mattino venti moderati/tesi da nord sul centro-ponente, dai quadranti meridionali a levante. Per l’intera giornata saranno forti da sud-ovest sul basso Ligure. Prestare attenzione al mare che risulterà agitato, localmente molto agitato al largo.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e le prime ore del mattino precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sull’intera regione; quota neve fino a 600-800 metri a ponente, oltre i 1000 metri a levante. Nel corso della mattinata rapido esaurimento dei fenomeni a ponente dove saranno probabili delle schiarite, ancora tempo instabile altrove. Nel pomeriggio generale miglioramento con ampie schiarite sull’intera regione. In serata nuvolosità medio-alta in transito sul settore centrale.

Venti: al mattino moderati/tesi da nord sul centro-ponente, dai quadranti meridionali a levante. Nel pomeriggio risulteranno deboli o al più moderati variabili ovunque. Per l’intera giornata ventilazione forte da sud-ovest sul basso Ligure.

Mari: agitato, localmente molto agitato al largo.

Temperature: in generale calo.

Costa: min +4/9°C, max +10/14°C

Interno: min -2/+4°C, max +6/11°C

... » Leggi tutto