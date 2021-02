Metropolitana, slalom tra guasti e disagi ma a fine marzo Dinegro riavrà le scale mobili

Genova. È un cantiere continuo la metropolitana di Genova dove sono in corso da mesi lavori che mettono fuori uso scale mobili e ascensori, costringendo i passeggeri a fare le scale. A volte sono guasti estemporanei che si tenta di risolvere sul momento, ma più spesso si tratta di manutenzioni che richiedono tempi di intervento piuttosto lunghi, a volte necessarie per la fine della vita tecnica degli impianti ausiliari.

Come quello sulla stazione di Dinegro, da anni al centro di un calvario fatto di degrado urbano, accessi chiusi e impianti fuori servizio. La notizia è che a fine marzo dovrebbe essere completata la realizzazione della copertura per la scala mobile esterna sul lato monte di via Buozzi, inagibile da anni anche per via dei danni provocati dalle intemperie.

... » Leggi tutto