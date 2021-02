Mozione che equipara fascismo e comunismo, l’Anpi: “Preoccupati, è inaccettabile”

Genova. “Una brutta giornata per la nostra città e per chi siede nell’aula rossa di Tursi.

Un bel ripasso di storia farebbe bene a tutti”. L’Anpi di Genova esprime “preoccupazione per la mozione in consiglio comunale che equipara fascismo e comunismo“.

L’associazione nazionale partigiani genovese ricorda quanto scrisse l’Anpi nazionale in occasione di un voto del Parlamento Europeo nel settembre 2019: “Si esprimeva profonda preoccupazione per quella risoluzione in cui si equiparano nazifascismo e comunismo, peraltro in palese contrasto con la risoluzione antifascista, antinazista e antirazzista del 25 ottobre 2018. In un’unica riprovazione si accomunano oppressi ed oppressori, vittime e carnefici, invasori e liberatori, per di più ignorando lo spaventoso tributo di sangue pagato dai popoli dell’Unione Sovietica – più di 22 milioni di morti – e persino il simbolico evento della liberazione di Auschwitz da parte dell’Armata rossa. Davanti al crescente pericolo di nazifascismi, razzismi, nazionalismi, si sceglie una strada di lacerante divisione invece che di responsabile e rigorosa unità.”

... » Leggi tutto