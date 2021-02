Nuovo Conad a Loano, l’assessore Rocca: “Progetto sbagliato nella forma e nella sostanza

Loano. “In qualità di assessore del Comune di Loano, ho dato il mio parere contrario alla delibera relativa alla bozza di convenzione propedeutica all’intervento edilizio collegato all’apertura di un nuovo punto di vendita di medie dimensioni (Conad) nel nostro comune”. Lo comunica Enrica Rocca, assessore a Polizia Locale, Politiche Finanziarie e Programmazione Economica, Patrimonio del Comune di Loano, al termine della riunione di giunta comunale tenutasi nella mattinata di oggi, giovedì 10 febbraio.

Nelle scorse settimane il possibile nuovo insediamento di un supermercato a marchio Conad nella zona delle Vignasse aveva scatenato qualche attrito tra la maggioranza del sindaco Luigi Pignocca ed i gruppi di minoranza di LoaNoi e Pd/Da Sempre per Loano. I consiglieri di quest’ultimo gruppo, in particolare, si sono dimostrati preoccupati anche e soprattutto delle possibili conseguenze, per i residenti della zona, deal trasferimento del punto vendita attualmente esistente a Verzi nella zona levante della cittadina.

