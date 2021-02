Rivarolo, residenti lanciano petizione per le barriere antirumore della A7: “Vogliamo tempi certi”

Genova. Dopo le proteste per la rimozione delle barriere anti rumore dalla A7, arriva la raccolta firme: i cittadini di Rivarolo si sono mobilitati attivando una petizione on line per chiedere al presidente di Regione Liguria e al Sindaco di Genova di farsi carico di questa criticità, imponendo ad Autostrade per l’Italia un cronoprogramma certo dei lavori di ripristino. E le adesioni sono già decine.

Genova24 aveva documentato il disagio dei residenti di via Cambiaso, che da oltre un mese hanno “l’autostrada in casa”: “La mancanza di protezione sui tratti autostradali, trafficati da mezzi pesanti e dalle auto ad ogni ora del giorno e della notte, ha aumentato seriamente l’inquinamento acustico e dell’aria, rendendo impossibile agli abitanti delle zone interessate di condurre una vita normale, soprattutto in questo periodo già complicato a causa del Covid“, come si legge nella descrizione che accompagna della petizione.

