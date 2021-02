Silver Vaccination Days, al via nel savonese la vaccinazione degli over 80: ecco tempi e modalità di prenotazione

Savona. Nel savonese la campagna vaccinale over 80 inizierà con il “Silver Vaccination Day” in programma il 12 febbraio presso il Palatrincee in via Trincee a Savona, il 13 febbraio presso il terminal crociere in via Baglietto a Savona e il 15 e 16 febbraio all’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo. Saranno vaccinate complessivamente 1.200 persone individuate attraverso sorteggio e contattate direttamente da ALiSa.

Dal giorno 17 febbraio saranno attivi i seguenti punti vaccinali: a Savona, presso il terminal crociere da martedì a venerdì; a Finalborgo presso il Chiostri di Santa Caterina, da giovedì a sabato; ad Albenga presso il palazzetto dello sport, da lunedì a mercoledì; a Cairo Montenotte, presso la scuola penitenziaria, il primo, terzo e quarto martedì del mese; a Millesimo presso il palazzetto dello sport (struttura polivalente) in piazza Pertini, il secondo martedì del mese.

