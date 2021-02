Teatro di Sori, in streaming il convegno sul tema del vuoto: “

Sori. La seconda edizione del convegno Sori Il mio teatro è una città, progetto di Teatro Pubblico Ligure ideato da Sergio Maifredi per Soriteatro, si tiene sabato 27 febbraio e si può seguire dalle ore 18 in streaming sulla pagina Facebook di Teatro Pubblico Ligure. Ha per titolo In the empty space – Nello spazio vuoto e fa parte della stagione Soriteatro 20/21, interrotta dalla pandemia. Un alpinista, una judoka, un filosofo, un architetto e un antropologo si confrontano con direttori e organizzatori teatrali, registi, attori su questo tempo vuoto e sulla distanza che il lockdown ha prodotto nella nostra società.

Coordinati dal giornalista e critico teatrale Andrea Porcheddu, interverranno tra gli altri l’alpinista Emilio Previtali, l’antropologo Marco Aime, l’architetto Stefano Fera, il filosofo Ermanno Bencivenga, la judoka campionessa olimpionica Cristina Fiorentini, la redattrice e conduttrice della trasmissione “Tutta la città ne parla” su Rai Radio3 Rosa Polacco, lo scrittore Gian Luca Favetto, Matteo Negrin (direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo), Micaela Casalboni (co-direttrice artistica del Teatro dell’Argine – San Lazzaro di Savena – Bologna), Corrado d’Elia (fondatore Teatri Possibili di Milano), Giancarlo Biffi (fondatore Cada die Teatro, Cagliari), Angelo Pastore (presidente Agis Liguria), Serena Sinigaglia (direttrice A.T.I.R – Teatro di Ringhiera, Milano), Andrea Cerri (direttore Compagnia Gli Scarti, La Spezia) e Francesco Nardelli (direttore Centro Santa Chiara, Trento).

... » Leggi tutto