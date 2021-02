A scuola fino al 30 giugno? Gli studenti contrari: “Un mese non ripara i disastri della dad”

Genova. Studenti contrari all’ipotesi di prolungare il calendario scolastico fino a fine giugno. O almeno così la pensano i ragazzi del coordinamento studentesco dei 16 cento.

“Siamo stati i primi a dire di voler tornare a scuola in presenza il primo possibile e a spingere le istituzioni affinché questo accadesse – ricordano – ma un mese di lezioni in estate non riparerà ai disastri che ha causato la didattica a distanza e sicuramente non farà da toppa all’incompetenza di chi ha accantonato la scuola e l’istruzione degli studenti italiani per i mesi passati”.

