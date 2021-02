Coronavirus, 319 nuovi casi e tasso di positività all’8,2%: stabili ricoverati e curva dei decessi

Genova. Sono 319 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 3888 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’8,2%, in aumento rispetto a ieri e alla media dei giorni scorsi. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 2606.

Dei nuovi casi positivi, XXX riguardano la provincia di Genova (XXX in Asl 3 e XX in Asl 4), XX ad Imperia, XX nel savonese e XX nello spezzino. Quattro positivi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

... » Leggi tutto