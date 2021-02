Dal ‘tassista’ al ‘cuoco’ alle vedette contro i ‘nudi’: quasi 100 mila euro al mese per la gang della droga sgominata dalla polizia

Genova. C’erano il ‘cuoco‘, il ‘tassista‘, le vedette contro i ‘blu‘ cioè i poliziotti in divisa o in ‘nudi‘, vale a dire gli investigatori in borghese. C’erano acquirenti di ogni genere compresi professionisti e minorenni, ma soprattutto c’era un giro d’affari da quasi 100 mila euro al mese. A capo dell’organizzazione un certo ‘Ndaye Sidi Dop, 38enne, in grado di riorganizzarsi velocemente ogni volta che c’erano degli arresti (che sono stati dieci nel corso delle indagini).

Otto le misure di custodia cautelare in carcere eseguire questa mattina dalla polizia, 3 persone sono finite ai domiciliari e altre 3 hanno il divieto di dimora a Genova. E’ il bilancio dell’operazione Crack&co, frutto di un’indagine partita nel maggio del 2019.

... » Leggi tutto