Danni maltempo, dalla Regione altri 1,2 mln di euro per i territori colpiti: c’è anche Albenga

Liguria. Ulteriori 1,2 milioni di euro, in aggiunta ai 7 milioni già stanziati dal commissario delegato per l’emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, per andare a coprire ulteriori somme urgenze segnalate dai sindaci liguri per il maltempo che ha colpito la Liguria lo scorso 2 e 3 ottobre. Sono stati ripartiti oggi dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che ha presentato la proposta di piano al dipartimento nazionale di protezione civile per la definitiva approvazione.

Sono 12 i Comuni interessati da queste ulteriori risorse più la Provincia di Imperia: Maissana (SP), Albenga (SV) e Casarza Ligure (Ge), Aquila d’Arroscia ( IM ), Armo ( IM ), Cervo (Im), Cipressa (IM ),Cosio d’Arroscia (IM)), Carpasio (IM), Rocchetta Nervina (IM), Santo Stefano al mare (IM), e Vessalico (IM). Risorse che serviranno a dare una prima risposta ai Comuni che hanno avuto molti danni a seguito dell’ultima emergenza maltempo di ottobre 2020 e che andranno da un minimo di 100mila a un massimo di 170mila euro. Una ripartizione che ha consentito anche di riadeguare alcune quote inferiori già riconosciute ad alcuni comuni dell’imperiese.

