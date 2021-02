Entella, Vivarini: “Paghiamo a caro prezzo ogni minimo errore”

Chiavari. Terza sconfitta consecutiva per l’Entella che, seppur di misura, si arrende anche al Granillo contro la Reggina. Decisivo ai fini del risultato il calcio di rigore trasformato da Montalto dopo una decina di minuti di gioco.

“Siamo stati troppo ingenui – spiega Vincenzo Vivarini nel post partita -. Secondo me la squadra nel complesso non ha fatto male. Abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano creando diverse situazioni pericolose. Ci è mancato il guizzo finale, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo secondo. Siamo qui a leccarci le ferite perché abbiamo perso tre partite nelle quali avremo dovuto e potuto fare dei punti. Questa sera ho cercato di cambiare qualche interprete anche nell’ottica delle tre gare in una settimana e l’atteggiamento mostrato mi è piaciuto. La squadra ha corso e si è impegnata, ma è un momento nel quale paghiamo a caro prezzo ogni minimo errore. Adesso serve un grande lavoro perché dobbiamo assolutamente rimanere concentrati e pensare subito alla prossima”.

