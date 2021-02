Incidente mortale in monopattino, Musso: “Faremo ancora più piste ciclabili a Genova”

Genova. Piste ciclabili? “Se fosse possibile bisognerebbe accelerare. Ne vanno fatte di più e prima, se servono per le biciclette figuriamoci per i monopattini. La direzione è quella giusta”. Dopo la tragedia di Marassi, che ha sollevato un vespaio di polemiche sulla sicurezza di questi veicoli, il mobility manager del Comune di Genova Enrico Musso non ha dubbi: nessuna marcia indietro sul progetto della “rete d’emergenza” che sarà invece potenziato ed esteso nei prossimi mesi anche al Ponente cittadino.

La dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Federica Picasso, giovane madre 35enne finita schiacciata dalle ruote di un camion in via Monticelli, è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale la donna avrebbe perso il controllo del monopattino, forse a causa di una buca sull’asfalto. L’altra ipotesi è che il mezzo pesante l’abbia urtata o agganciata. Il casco, regolarmente indossato, non le ha salvato la vita. E in quel tratto la corsia ciclabile non c’è.

