Mercato delle auto usate, in Liguria Imperia è la provincia più dinamica

Genova. Dopo i primi sei mesi segnati dall’impatto del lockdown, il mercato delle auto usate in Liguria ritorna tra alti e bassi con il segno positivo. Secondo l’Osservatorio di AutoScout24, su base dati ACI, in Liguria nel II semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono cresciuti del +6,5% (36.342 atti), un dato superiore alla media nazionale (+3,4%).cNel II semestre la regione si posiziona al 13° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne si classifica al 20° posto con 275,3 passaggi netti ogni 10mila abitanti.

