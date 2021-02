Mercato delle auto usate, Savona è la provincia più cara: +7,7% rispetto alla più economica

Savona. Dopo i primi sei mesi segnati dall’impatto del lockdown, il mercato delle auto usate in Liguria ritorna tra alti e bassi con il segno positivo. In Liguria nel II semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono cresciuti del +6,5% (36.342 atti), un dato superiore alla media nazionale (+3,4%). In provincia di Savona la percentuale è la più alta della regione e si attesta a 8,4%.

E’ quanto rilevato dall’centro studi di AutoScout24 sulla base dei dati Aci. Nella classifica delle province Savona è al secondo posto per numero di passaggi di proprietà rispetto alla popolazione residente maggiorenne: prima Imperia con 321,5 passaggi ogni 10mila abitanti, seguita da Savona (318,4), La Spezia (275,3) e, fanalino di coda, Genova (249,4). L’età media delle vetture proposte è leggermente diminuita rispetto al 2019 passando da 9,5 anni agli attuali 9,1.

... » Leggi tutto