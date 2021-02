“Omosessuali tra le categorie a rischio”, indignazione per il documento dell’Asl per prenotare vaccini anti-covid

Liguria. Non poteva certo passare inosservato lo scivolone a opera dell’Asl5 spezzina, che tra le 30 categorie considerate a rischio Covid e in lista per accedere alla fase 2 della campagna di vaccinazione vengono inserite le persone “con comportamenti a rischio: tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale”.

A denunciare la discriminazione sono Luca Garibaldi, capogruppo del Pd in consiglio regionale e Davide Natale, consigliere Dem spezzino, che commentano: “Si tratta di un atto discriminatorio di cui la Liguria non si può macchiare”. “Un disservizio è scusabile, mentre una cosa del genere mai” commenta il consigliere Natale. “Alisa, la Asl 5 e Regione Liguria spieghino immediatamente come sia stato possibile un atto discriminatorio del genere” continua il capogruppo Garibaldi.

... » Leggi tutto