Savona, dedicato a Renzo Mantero lo scalone dell’ex ospedale San Paolo

Savona. Continua la riqualificazione, a tappe, dell’ex ospedale San Paolo. A maggio dello scorso anno era stata aperta al pubblico come area pedonale piazza Pertini, la piazza antistante l’entrata, successivamente sono stati aperti alcuni negozi al piano terra dell’edificio e oggi è stato dedicato lo scalone di ingresso al professor Renzo Mantero, ex primario del reparto di chirurgia della mano.

“In questa giornata, in occasione del suo compleanno – dichiara il sindaco Ilaria Caprioglio – ci tenevo ad aprire lo scalone monumentale che la San Paolo S.p.A. ha concesso di dedicare, come era mia desiderio, alla memoria di Renzo Mantero, il quale, credo, avrebbe apprezzato: non solo è un luogo legato alla sua attività lavorativa dal quale è passato molte volte ma è monumentale e, ricordo, era un luminare della scienza ma anche grande estimatore dell’arte, della letteratura e della musica. Per questo motivo per installare una targa sarà necessario oltre il parere dei proprietari, l’autorizzazione della soprintendenza”.

