Su Rousseau vince il sì al governo Draghi, ma tra i liguri del M5s c’è aria di scissione

Genova. Gli iscritti del Movimento 5 Stelle dicono sì al governo Draghi: al termine della votazione su Rousseau sono stati 74.537 i votanti sulla piattaforma, di questi il 59,3% si è espresso a favore, pari a 47.177. Ma la spaccatura interna ai pentastellati è tutt’altro che sanata e anzi, anche tra le fila dei parlamentari liguri, tira aria di scissione se saranno confermate alcune intenzioni di voto.

Il senatore Mattia Crucioli ribadisce che non rispetterà il verdetto arrivato degli iscritti online: “Come dichiarato ben prima di conoscere l’esito del voto, peraltro prevedibile vista la tendenziosità del quesito, confermo di non avervi partecipato non riconoscendone la legittimità e la conseguente vincolatività – dichiara a Genova24 -. Voterò, dunque, in aula non concedendo la mia fiducia ad un governo che non ritengo possa fare l’interesse del popolo italiano”.

... » Leggi tutto