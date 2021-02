Vaccino Covid, Liguria tra le prime regioni ad usare Astrazeneca: ecco a chi sarà somministrato

Liguria. Sono 249mila le dosi del vaccino Astrazeneca consegnate all’Italia, tutte sono state distribuite nelle varie regioni dello Stivale, ma le somministrazioni per la maggior parte non sono ancora cominciate.

In Liguria sono state consegnate 6.300 dosi e già oggi, come ha annunciato il presidente Giovanni Toti, verranno inoculate ai primi lavoratori transfrontalieri dell’Imperiese (ma solo a quelli con meno di 55 anni) che attraversano quotidianamente il confine per andare in Francia, dove è più alto il rischio di contrarre il Covid e portarlo in Italia.

... » Leggi tutto