Coronavirus, in Liguria il 13,7% dei contagiati è positivo alla variante inglese

Genova. La variante inglese in Liguria pesa “per meno del 15%” sul totale dei positivi in Liguria. È il risultato dello studio portato avanti dalla sanità regionale e in particolare dell’équipe di Giancarlo Icardi su un campione di tamponi scelti tra quelli ritenuti più a rischio.

A spiegarlo è il direttore della prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi: “Sul totale delle varianti testate dal laboratorio del professor Icardi su tutta la rete dei cinque laboratori liguri, sono stati riscontrati una quarantina di casi, pari al 13,7%. Una percentuale piuttosto bassa rispetto al territorio nazionale. Si tratta solo di varianti inglese, non ci sono varianti brasiliana o sudafricana. Il maggior numero si trova nel territorio della Asl 3, che è quello più popoloso”.

