E’ un amico di Diano Marina il nuovo ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Diano Marina. Nato a Cuggiono in provincia di Milano, vive a Marcallo con Casone località di cui è stato anche sindaco, Massimo Garavaglia, laureato in Economia e commercio presso l’Università Bocconi e in Scienze politiche presso l’Università Statale di Milano, è il nuovo ministro del Turismo, ritornato con portafoglio. L’esponente leghista è, infatti, nella composizione del nuovo governo Draghi che si appresta a giurare.

