La barca, le vacanze, le uscite in serenità: ecco le speranze dei primi over 80 vaccinati

Genova. Silvana non vede l’ora di ritornare in barca, Rosa spera di riuscire a fare qualche weekend fuori Genova mentre Annamaria, semplicemente, uscirà più tranquilla. Non è stato solo Renzo Piano a fare da testimonial alla campagna di vaccinazione anti Covid per gli over 80 di Asl 3 ma in questa prima giornata sono state altre nove le persone, tutte ultraottantenni, che hanno fatto il vaccino nella Casa della Salute di Quarto e si sono prestate a raccontare le prime impressioni davanti a telecamere e taccuini.

“Io sono molto contenta di aver fatto il vaccino, fatelo anche voi che è una festa, la fine di un incubo”. A dirlo è Silvana Fiorentini, 83 anni che, forte della sua laurea in biologia si dice “affascinata dalla velocità dei progressi della scienza. Auspico che al più presto tutta la popolazione possa avere la fortuna di fare il vaccino e a chi ha ancora qualche dubbio dico di avere fede, il vaccino funziona, e prima o poi vi chiamano. Ma quando sarà il vostro turno precipitatevi perché è un grosso regalo”.

... » Leggi tutto