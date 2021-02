Snowboard cross, campionati mondiali: argento per Lorenzo Sommariva

Genova. Ancora un argento per l’Italia, ancora un argento per Michela Moioli, in coppia con Lorenzo Sommariva, 27enne genovese dell’Esercito, nella gara a squadre ai campionati mondiali di snowboard cross di Idre Fjall, in Svezia.

Esattamente come due anni fa a Solitude, quando Michela era in coppia con Omar Visintin. Si tratta della sesta medaglia mondiale della carriera per Moioli, che ha sfiorato l’oro, per essere poi battuta nell’ultimo dragon beck dall’australiana Belle Brockhoff. Per Sommariva è la prima medaglia mondiale.

