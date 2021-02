Alassio in arancione conferma i #saldinlove, Melgrati: “Nonostante la scure governativa…”

Alassio. “Ancora una volta siamo distanti dalle decisioni che vengono prese dallo Stato sulle teste dei territori – Marco Melgrati, sindaco di Alassio, ha parole dure nei confronti dell’ennesimo giro di vite governativo – Inascoltate le Regioni, inascoltati i territori, inascoltato anche il buonsenso”.

“Sarebbe bastato attendere poche ore per pubblicare le nuove disposizioni – prosegue Melgrati – per permettere ai ristoratori di tenere aperto per il pranzo di domenica. Sarebbe bastato davvero poco perché tonnellate di merci deperibili, acquistate per onorare le prenotazioni già acquisite, non finissero al macero, aggiungendo al danno della chiusura quello di una spesa sostenuta inutilmente. Spero sia l’ultimo sgradito “regalo” dell’uscente e uscito governo Conte, e spero che da oggi la guida sia quella del buonsenso”.

... » Leggi tutto